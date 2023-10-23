"Не кожен зміг би такого полюбити": поранений штурмовик знайшов кохання в лікарні у Брюсселі

Після поранення на фронті український штурмовик Сергій відправився на лікування до Брюсселя. Там він знайшов справжнє кохання – бельгійку Лідію.

Історія знайомства закоханих

Сергій відправився боронити рідну землю добровольцем. Під час бойових дій на Херсонщині він підірвався на міні. Воїн втратив око та частково слух. Наразі захисник не може самостійно ходити.

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Ми зайшли в будинок і говорять, що був фотоелемент – датчик руху. Ти йдеш, дивишся – розтяжки, нічого нема, але заходиш в кімнату й одразу підрив. Я був в епіцентрі вибуху. Мене ніби током сильно вдарило. Таке відчуття було, ніби під бинтами шматки скла,

– розповів Сергій про своє поранення.

На лікування та реабілітацію бійця привезли у Брюссель. У той день в медзаклад викликали маму Лідії, яка була перекладачкою. Жінка вирішила взяти з собою доньку.

Сергій у той час перебував у важкому стані. Він не розуміє, як Лідія змогла його покохати.

"Не кожен зможе таке полюбити. Не передати словами, який вигляд ми тоді мали. Знаєте, ото як свиню зашмалять, обдеруть шкіру, ото і я так. Тільки необчищений", – зазначив військовий.

Сергій все життя шукав таку, як Лідія

Лідія зізналася, що полюбила Сергія за його почуття гумору. Їй ще ні з ким не було так весело, як з ним. Після важкого дня на роботі жінка приходить у лікарню до Сергія, щоб багато і щиро разом сміятися.

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"Мені дуже сподобалося те, що він такий веселий. Боже, я так сміюсь. Я пам'ятаю, один день так сміялася, що до нас прибіг медбрат і запитав, чи все добре. Я відповіла, що так. Просто я так сміюся, що у мене сльози на очах",

– сказала Лідія.

Водночас Сергій дуже цінує, що сподобався Лідії не через зовнішній вигляд, а душею. Військовому здається, наче він все життя шукав Лідію й нарешті знайшов. Він навіть не може пояснити, як зрозумів це, адже у перший день лежав у лікарні перемотаний бинтами і бачив лише очі коханої.

Зараз Лідія допомагає Сергію проходити реабілітаційний період. Військовий має дві мрії: одна з них – стати на ноги, а іншу – воїн вирішив залишити в секреті.