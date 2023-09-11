15 сексуальних питань, які варто поставити своєму партнеру
Джерело:Cosmopolitan
Ставити інтимні питання партнеру – хороший спосіб покращити сексуальне життя. Відверті бесіди про секс можуть допомогти розкрити більше вас як особистість та глибше пізнати коханого чи кохану.
Невелика пікантна гра з 5 питань – це не тільки словесна прелюдія, а й гарна ідея повеселитися. У цьому впевнені найкращі науковці світу, серед яких Лорі Мінц – авторка книги "Книга Кінчай! Твоє право на задоволення".
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15 сексуальних питань, які варто поставити своєму партнеру
- Яке було твоє перше враження про мене?
- Як ти сприймаєш інтимність і що вона для тебе означає?
- Які емоції ти зазвичай відчуваєш перед та після сексу?
- Які слова або дії можуть збудити тебе найбільше?
- Якими сексуальними фантазіями ти хотів би поділитися зі мною?
- Які техніки або експерименти в ліжку ти хотів би спробувати разом?
- Як ти реагуєш на ініціативу в інтимних стосунках? Що можна зробити, щоб ти чув себе бажаним/бажаною?
- Які твої сексуальні кордони й обмеження?
- Які речі у сексі для тебе неприйнятні?
- Яким чином ми можемо зберегти інтерес до сексу, коли матимемо по 50 років?
- Якою/яким ти мене бачиш у ліжку через 5 років?
- Я ти любиш більше займатися коханням з увімкненим світлом чи в темряві?
- Які речі ти б хотів/хотіла змінити або поліпшити в наших інтимних стосунках?
- Де ти любиш, щоб тебе торкалися?
- Яка твоя найбільша фантазія в сексі?
Ставте ці питання з увагою та повагою до вашого партнера. Важливо створити довірливу атмосферу для обговорення інтимних тем. Розмови про секс можуть допомогти покращити якість вашого сексуального життя і зміцнити ваш зв'язок. Не бійтеся виразно висловлювати свої бажання та слухати бажання свого партнера, таким чином, разом ви зможете своїм інтимним життям.