Ставити інтимні питання партнеру – хороший спосіб покращити сексуальне життя. Відверті бесіди про секс можуть допомогти розкрити більше вас як особистість та глибше пізнати коханого чи кохану.

Невелика пікантна гра з 5 питань – це не тільки словесна прелюдія, а й гарна ідея повеселитися. У цьому впевнені найкращі науковці світу, серед яких Лорі Мінц – авторка книги "Книга Кінчай! Твоє право на задоволення".

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15 сексуальних питань, які варто поставити своєму партнеру

Яке було твоє перше враження про мене? Як ти сприймаєш інтимність і що вона для тебе означає? Які емоції ти зазвичай відчуваєш перед та після сексу? Які слова або дії можуть збудити тебе найбільше? Якими сексуальними фантазіями ти хотів би поділитися зі мною? Які техніки або експерименти в ліжку ти хотів би спробувати разом? Як ти реагуєш на ініціативу в інтимних стосунках? Що можна зробити, щоб ти чув себе бажаним/бажаною? Які твої сексуальні кордони й обмеження? Які речі у сексі для тебе неприйнятні? Яким чином ми можемо зберегти інтерес до сексу, коли матимемо по 50 років? Якою/яким ти мене бачиш у ліжку через 5 років? Я ти любиш більше займатися коханням з увімкненим світлом чи в темряві? Які речі ти б хотів/хотіла змінити або поліпшити в наших інтимних стосунках? Де ти любиш, щоб тебе торкалися? Яка твоя найбільша фантазія в сексі?

Ставте ці питання з увагою та повагою до вашого партнера. Важливо створити довірливу атмосферу для обговорення інтимних тем. Розмови про секс можуть допомогти покращити якість вашого сексуального життя і зміцнити ваш зв'язок. Не бійтеся виразно висловлювати свої бажання та слухати бажання свого партнера, таким чином, разом ви зможете своїм інтимним життям.