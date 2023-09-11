15 сексуальных вопросов, которые следует задать своему партнеру
Источник:cosmopolitan
Задавать интимные вопросы партнеру – хороший способ улучшить сексуальную жизнь. Откровенные беседы о сексе могут помочь раскрыть больше вас как личность и глубже узнать любимого или любимую.
Небольшая пикантная игра по 5 вопросам – это не только словесная прелюдия, но и хорошая идея повеселиться. В этом уверены лучшие ученые мира, среди которых Лори Минц – автор книги "Книга Кончай! Твое право на удовольствие".
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15 сексуальных вопросов, которые следует задать своему партнеру
- Каково было твое первое впечатление обо мне?
- Как ты воспринимаешь интимность и что она для тебя значит?
- Какие эмоции ты испытываешь обычно перед и после секса?
- Какие слова или действия могут возбудить тебя больше всего?
- Какими сексуальными фантазиями ты бы хотел поделиться со мной?
- Какие техники или эксперименты в постели ты хотел бы попробовать вместе?
- Как ты реагируешь на инициативу в интимных отношениях? Что можно сделать, чтобы ты чувствовал себя желанным/желательным?
- Какие твои сексуальные границы и ограничения?
- Какие вещи в сексе тебе неприемлемы?
- Каким образом мы можем сохранить интерес к сексу, если у нас будет по 50 лет?
- Какой/какой ты меня видишь в постели через 5 лет?
- Я любишь больше заниматься любовью с включенным светом или во тьме?
- Какие вещи ты хотел бы/хотела изменить или улучшить в наших интимных отношениях?
- Где ты любишь, чтобы тебя прикасались?
- Какая твоя величайшая фантазия в сексе?
Задавайте эти вопросы с вниманием и уважением к вашему партнеру. Важно создать доверительную атмосферу для обсуждения интимных тем. Разговоры о сексе могут помочь улучшить качество вашей сексуальной жизни и укрепить вашу связь. Не бойтесь четко выражать свои желания и слушать желания своего партнера, таким образом вместе вы сможете своей интимной жизнью.