Задавать интимные вопросы партнеру – хороший способ улучшить сексуальную жизнь. Откровенные беседы о сексе могут помочь раскрыть больше вас как личность и глубже узнать любимого или любимую.

Небольшая пикантная игра по 5 вопросам – это не только словесная прелюдия, но и хорошая идея повеселиться. В этом уверены лучшие ученые мира, среди которых Лори Минц – автор книги "Книга Кончай! Твое право на удовольствие".

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15 сексуальных вопросов, которые следует задать своему партнеру

Каково было твое первое впечатление обо мне? Как ты воспринимаешь интимность и что она для тебя значит? Какие эмоции ты испытываешь обычно перед и после секса? Какие слова или действия могут возбудить тебя больше всего? Какими сексуальными фантазиями ты бы хотел поделиться со мной? Какие техники или эксперименты в постели ты хотел бы попробовать вместе? Как ты реагируешь на инициативу в интимных отношениях? Что можно сделать, чтобы ты чувствовал себя желанным/желательным? Какие твои сексуальные границы и ограничения? Какие вещи в сексе тебе неприемлемы? Каким образом мы можем сохранить интерес к сексу, если у нас будет по 50 лет? Какой/какой ты меня видишь в постели через 5 лет? Я любишь больше заниматься любовью с включенным светом или во тьме? Какие вещи ты хотел бы/хотела изменить или улучшить в наших интимных отношениях? Где ты любишь, чтобы тебя прикасались? Какая твоя величайшая фантазия в сексе?

Задавайте эти вопросы с вниманием и уважением к вашему партнеру. Важно создать доверительную атмосферу для обсуждения интимных тем. Разговоры о сексе могут помочь улучшить качество вашей сексуальной жизни и укрепить вашу связь. Не бойтесь четко выражать свои желания и слушать желания своего партнера, таким образом вместе вы сможете своей интимной жизнью.