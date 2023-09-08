Інколи практику використання лубрикантів можуть вважати чимось зайвим. Проте, зауважує 24 Канал, це далеко не так. Адже правильно підібраний лубрикант може покращити якість статевого життя і навіть зробити його ще безпечнішим.

До теми Як обрати лубрикант, щоб ваш секс був незабутній та безпечний

Щоб розвіяти всі сумніви, розповідаємо детальніше, для чого ж потрібні лубриканти та які міфи щодо інтимних гелів і досі мають місце у суспільстві.

Для чого потрібен лубрикант

Перш як перейти до питання про вибір інтимних гелів, слід розуміти, для чого їх використовують.

Загальновідомо, що лубриканти – це спеціальні гелі-змазки, призначені для зволоження інтимних зон. Та цим їхній функціонал не обмежується. Завдяки нейтралізації сухості гелі-змазки:

забезпечують більш природні відчуття під час сексу;

запобігають дискомфорту;

захищають слизову оболонку від мікротріщин та подразнень.

Додатковою лубриканти знижують ризик розриву презерватива і тим самим захищають від інфекцій, що передаються статевим шляхом та небажаної вагітності.



Лубриканти допомагають уникнути подразнень / Фото Shutterstock

Популярні міфи щодо лубрикантів

Попри ефективність продукту, люди і досі вірять у поширені міфи щодо використання лубрикантів. Це зумовлено, зокрема, низьким рівнем сексуальної освіти. Отож, розвінчуємо вигадки, які далекі від реальності.

Міф 1. Вагінальна сухість – це ненормально

Впевнені, що кожна жінка, яка стикалась із вагінальною сухістю, задумувалась, чи це нормальне явище? Ще частина могла замислитись, чи партнер – саме той, хто їй потрібен. Насправді ж сухість інтимних зон – цілком поширена та повсякденна проблема, з якою стикаються багато жінок. Причини цієї неприємності можуть бути найрізноманітнішими:

зміни в гормонах, які залежать від менструального циклу, вагітності, післяпологового періоду чи менопаузи;

вживання певних ліків – від антидепресантів та ретиноїдів до протизаплідних таблеток;

стресові ситуації;

спосіб життя: хімічні речовини в милі, фарбах для волосся, парфумерії тощо можуть порушити pH-баланс піхви.

І хоч немає однієї відповіді, чому виникає вагінальна сухість, достеменно відомо, що вона впливає на те, що відчуває жінка під час статевого акту. Так, згідно з дослідженням, в рамках якого було опитано понад 1200 осіб, 73% стикається із дискомфортом під час сексу. При цьому 1/3 стверджують, що відчуття болю через недостатню зволоженість суттєво впливає на відчуття, що супроводжують інтимні моменти.

Проте ці проблеми можна вирішити завдяки лубрикантам. Гель-змазки допомагають ефективно зволожити та таким чином покращити відчуття партнерів під час сексу.

Міф 2. Лубриканти потрібні тільки при вагінальній сухості

Часто інтимні гелі асоціюються з цією поширеною проблемою. Однак використовувати лубриканти можна і тим жінкам, які не часто зустрічаються з вагінальною сухістю. Адже головне завдання інтимних гелів – зробити ваш секс більш комфортним, чуттєвим та подарувати ще більше задоволення.

Міф 3. Всі лубриканти провокують молочницю

Молочниця – це збільшення росту дріжджеподібних грибків, які в невеликій кількості присутні в організмі кожної людини. Найпоширенішими причинами виникнення запального захворювання є стрес, ослаблена імунна система, харчування, прийом антибіотиків, гормональних чи оральних контрацептивів тощо. При цьому використання змазок до цього переліку не входить.

Важливо, щоб продукт мав відповідний рівень pH, який не порушує баланс рН інтимної зони.

Інтимний гель-змазка на водній основі Durex® Naturals містить 100% інгредієнтів натурального походження. Він підходить для щоденного використання, забезпечує додатковий комфорт і зволоження інтимних зон. Крім цього, завдяки вмісту пребіотиків Durex® Naturals має біологічно сумісний pH для підтримки балансу інтимної мікрофлори.



Реклама медичного виробу. Інтимний гель-змазка DUREX® Naturals. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0388-22. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Міф 4. Інтимні гелі не потрібні при наявності контрацепції

Слід розуміти, що кожен із цих виробів відповідає за різні функції. Якщо презерватив – це насамперед захист, то лубрикант призначений для покращення відчуттів. І саме їхнє поєднання здатне забезпечити безпечний та комфортний секс.

Також лубрикант ефективно бореться з тертям, яке може бути однією з основних причин розриву презерватива. Тобто змазка навіть посилить захисну функцію. Та щоб досягнути бажаного ефекту, варто використовувати цю комбінацію правильно. Так, перед використанням гелю-змазки потрібно переконатися, що він сумісний із контрацепцією, яку використовує пара.

Міф 5. Всі лубриканти однакові

Існує велика кількість різних лубрикантів, тож кожен може випробувати ту продукцію, що найкраще відповідає індивідуальним потребам. При виборі важливо звернути на характеристики, склад, а також ознайомитися з інструкцією до застосування та протипоказаннями, що описані на упаковці та представлені на сайті компанії-виробника. Ця інформація допоможе визначити, який інтимний гель буде найефективнішим в тій чи іншій ситуації.

Зазвичай лубриканти виготовляють на водній, олійній або силіконовій основі:

водні лубриканти – найпоширеніші. Їх можна використовувати із різними видами контрацепції. Завдяки своєму складу вони швидше висихають, не залишають плям на одязі, легко змиваються, тому чудово підходять для щоденного використання;

– найпоширеніші. Їх можна використовувати із різними видами контрацепції. Завдяки своєму складу вони швидше висихають, не залишають плям на одязі, легко змиваються, тому чудово підходять для щоденного використання; олійні створюють ефект ковзання, тому ідеально підійдуть для масажу. Але під час сексу їх краще не використовувати, адже компоненти, які входять у ці лубриканти, можуть знижувати ефективність презерватива;

створюють ефект ковзання, тому ідеально підійдуть для масажу. Але під час сексу їх краще не використовувати, адже компоненти, які входять у ці лубриканти, можуть знижувати ефективність презерватива; лубриканти на силіконовій основі мають особливу шовковисту водостійку текстуру, довше залишаються на шкірі та не висихають, завдяки чому чудово підходять для тривалого інтиму, а також сексу в душі.

Тож вибір для українців тут чималий. Сучасні виробники мають у своєму асортименті величезний перелік лубрикантів, які, крім основної функції зволоження, мають додаткові ефекти.

Асортимент лубрикантів Durex® / Інфографіка 24 Каналу

*Реклама медичних виробів. Інтимні гель-змазки DUREX® Play Saucy Strawberry, DUREX® Play Cherry, DUREX® Play Feel, DUREX® Play Warming, DUREX® Play Tingling, DUREX® Play Sensual (з Іланг Ілангом), DUREX® Play Aloe Vera (з Алое Вера), Durex® Real Feel, DUREX® Naturals. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0388-22. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Таке велике розмаїття лубрикантів доводить, що вони – не просто засоби для зволоження, але й незамінні помічники, які здатні покращити інтимне життя. Однак варто врахувати, що у цьому питанні немає одностайності: потрібно спробувати кілька видів та зрозуміти, який гель найкраще підійде обидвом партнерам.

На що ще звернути увагу при виборі лубриканту

Вибір лубриканту має важливі нюанси, які варто врахувати. В першу чергу, слід зважати на те, на якій основі лубрикант вам потрібен – водній чи силіконовій.

Також важливо переглянути склад лубриканту і звірити, чи немає компонентів, які викликають алергію. Крім цього, необхідно перечитати застереження щодо поєднання з презервативами.

Не радимо шукати універсальний засіб на всі випадки життя. Варто спробувати якомога більше варіантів і лише після цього обрати те, що сподобається найбільше. Наприклад, для класичного додаткового зволоження підійдуть гелі на водній основі, а для більш тривалого зволоження – на силіконовій.

Важливою є і сама процедура використання лубрикантів. Гель-змазку потрібно наносити на одягнений презерватив та на інтимну зону жінки. В такому разі партнери уникнуть будь-яких больових відчуттів від тертя.

Отже, лубриканти – ефективний інструмент для покращення якості інтиму. Тож парам не потрібно страждати від дискомфорту чи чекати, поки природна змазка виділиться у потрібній кількості – завдяки інтимним гелям ця проблема долається миттєво.