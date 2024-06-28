Дві дружини, але три шлюби: з ким одіозний Маск шукав кохання

Одіозний Ілон Маск 28 червня святкує День народження. Особисте життя мільярдера викликає таке ж зацікавлення, як і його кар'єра. За даними ЗМІ, у Маска вже народилася 12 дитина. Сам він жартує, що це – його внесок у боротьбу з недонаселенням планети.

У п'ятницю, 28 червня, Маску виповнилося 53 роки. З цієї нагоди Love 24 розповідає, що відомо про його особисте життя.

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Маск був тричі одружений, але з двома дружинами

Зі своєю першою дружиною Джастін Ілон познайомився під час навчання в університеті у Канаді. Майбутній мільярдер побачив майбутню кохану у студентській вітальні. Симпатія виникла з першого погляду. Ілон запросив Джастін на морозиво. Спершу дівчина погодилася, а згодом передумала й написала Маску записку з відомовою. Через декілька годин, коли Джастін працювала над своїм іспанським текстом, біля неї "матеріалізувався" Маск з двома порціями шоколадного морозива.

Відтоді майбутній мільярдер почав залицятися до Джастін. Проблемою для нього не стало й те, що дівчина поїхала на рік до Японії. Розлука лише посилила "хімію" між ними. Зрештою, Джастін "здалася" й переїхала до Маска у Каліфорнію. У 2000 році вони одружилися. Хоча Джастін зауважує, що вже тоді певні "червоні прапорці" вказували: цей союз буде складним. Зрештою, їй навіть доводилося нагадувати Маску: "я – твоя дружина, не твоя наймана працівниця". У відповідь він заявив, що якби Джастін була працівницею, він би її звільнив.

Разом подружжя пережило трагедію. Їхній первісток помер від синдрому раптової дитячої смерті у 10 тижнів. Джастін та Ілон переживали це по-різному, однак вирішили якнайшвидше стати батьками ще раз. Зрештою, у пари народилися 5 синів. У 2008 році подружжя розлучилося.



Ілон та Джастін / People

Вже через декілька тижнів після розлучення з Джастін Маск заручився з акторкою Талулою Райлі. Зрештою, вони двічі одружилися та двічі розлучилися. Попри такі романтичні перипетії, експодружжю вдалося зберегти дружні стосунки.

Роман з Ембер Герд та космічні стосунки з Grimes

Ще під час першого розлучення з Райлі Маск попросив познайомити його зі скандальною Ембер Герд. Водночас на заплановану романтичну вечерю акторка не прийшла. Тоді вона вже перебувала у стосунках з актором Джонні Деппом. Згодом він заявив, що роман Герд та Маска розпочався ще у 2015 році. Водночас акторка спростовувала цю інформацію й заявила, що перше офіційне знайомство з мільярдером відбулося вже у 2016 році під час балу Met Gala. Стосунки розвивалися дуже бурхливо. Герд навіть познайомилася з дітьми Маска. Однак у 2017 році пара розійшлася. Ініціатором розриву начебто був Маск. Він заявив, що вони з Герд завершили свої стосунки на дружній ноті.



Депп та Герд / Getty Images

Крайніми найгучнішими стосунками Маска був роман зі співачкою Grimes. Шанувальники пари зауважували, що в них обох – космічний вайб. У Grimes та Маска народилися двоє дітей. Пара то сходилася, то розлучалася. Зрештою, вони вирішили поставити крапку у цих стосунках.

Також у Маска є двоє дітей від Шивон Зіліс. Водночас вона заявила, що не перебуває у стосунках з Маском.