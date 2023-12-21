Від класики до екстравагантного: ідеї дизайну весільного торта з фото
Весільний торт – це важливий атрибут кожного весілля. Обрати дизайн для нього буває складніше, аніж обрати начинку.
24 Канал зібрав декілька неймовірно красивих весільних тортів, щоб ви могли надихнутися ними і придумати дизайн для свого, або ж повторити якийсь з тих, що є на фото.
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Дизайн весільного торта: ідеї
Дизайн весільного торта загалом має відповідати концепції та стилю весілля. Якщо у вас класичне весілля, де серед декору переважають білі квіти та зелень, то яскравий торт вам не підійде. Якщо ж у вас весілля в яскравих та насичених кольорах, то ви маєте можливість поекспериментувати з тортом і придумати щось неординарне.
Такий квітковий торт підійде для літнього, легкого весілля на природі. Він ідеальний на невелику кількість гостей.
Літній весільний торт / Фото Belathee Photography
Оригінальність цього торта полягає у тому, що він розділений на окремі частини. Дизайн з пишними півоніями ідеально підійде для розкішного весілля у ресторані.
Торт з окремих частин / Фото Corey Tenold
Триярусний торт без суцільного змащування виглядає дуже цікаво та романтично. У цьому випадку основний акцент є на квітах та зелені. Такий декор ідеально підійде для весілля у стилі грінері.
Весільний торт у стилі грінері / Фото Dani Toscano
Якщо ви хочете вразити своїх гостей чимось нетрадиційним, то можете спробувати повторити дизайн такого торта. Ми впевнені, ніхто з присутніх не втримається, щоб не спробувати цікавий десерт.
Торт для наречених, яким байдуже на правила / Фото Donny Zavala
Якщо ви запланували святкувати весілля у день вашого дня народження, то такий дизайн буде дуже доречним. Так ви зможете зосередитися не лише на весіллі, а й нагадати гостям, що ви ще й іменинниця!
Весільний торт на день народження / Фото Emily Nicole
Такий варіант торта просто ідеальний для весілля, де буде багато зелені та ромашок.
Торт для зеленого весілля / Фото Hipster Weddig
Якщо стандартний круглий торт для вас не цікавий, то чому б не поекспериментувати з формами? На фото зображений торт-шестикутник. Однак відкриємо таємницю – це несправжній торт. Молодята обрали його лише для фото, а гостям подавали інші десерти. Проте, що заважає вам запитати у кондитера, чи повторить він таку форму для справжнього торта?
Оригінальний торт-шестикутник / Фото Jacqui Cole
Торт розписаний вручну і прикрашений квітами – ідеальний варіант для класичного весілля.
Торт з квітами / Фото Janet lin
Оригінальний повітряний торт для нестандартного весілля. Однак тут варто уточнити у кондитера, чи зможе він повторити такий дизайн.
Екстравагантний дизайн торта / Фото Norman and Blake
Якщо у вас яскраве літнє весілля, де гості питимуть апероль, то чому б не додати акценти у торт? Цитруси зможуть бути цікавою дрібницею, яка доповнить концепцію весілля.
Цитрусовий торт / Фото Tara Johansen
Останніми роками популярності набирають одноярусні торти довгої форми. Щоправда, тут може виникнути проблема з тим, як його нарізати.
Торт оригінальної форми / Фото Lizzi Mbelman
Ну і наостанок – класична розкіш.