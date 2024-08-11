Хлопець вивчив китайську, щоб освідчитись коханій: романтичне відео

Кохання штовхає людей на різні вчинки. Один хлопець вирішив освідчитися коханій на її рідній мові, а тому спеціально для цієї події вивчив китайську.

Найромантичніше освідчення

У тіктоці завірусилося неймовірно ніжне відео з освідченням. Воно демонструє, що коли є справжнє кохання – людині під силу все.

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З початку відео зрозуміло, що пара збиралася знімати танцювальний тікток. Однак в один момент хлопець став на одне коліно, чим приголомшив кохану. Та ще більшим було здивування дівчини, коли бойфренд звернувся до неї китайською. Хлопець не знав її рідної мови, адже вони завжди спілкувалися англійською.

Я хочу сказати тобі особливі слова і зробити це твоєю рідною мовою. Вибач, що моя вимова може бути недосконалою.Я дуже вдячний, що ти є у моєму житті. Кожен момент, який ми провели разом, сповнений щастя. Твоя усмішка осяює мій день. Ти моя споріднена душа,

– казав хлопець.

Дівчина була шокована. Вона прикрила рота рукою, бо просто не могла стримати своїх емоцій. Згодом хлопець витяг листок паперу і продовжив свою промову. На відео помітно, як у юнака тряслися руки. Дівчина у той момент ніжно торкнулася його і ледве стримувала сльози.

Коли хлопець поставив їй найважливіше запитання – чи стане вона його дружиною – дівчина не вагалася жодної секунди й одразу погодилася.

Хлопець вивчив китайську, щоб освідчитися коханій: відео

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Користувачі мережі не можуть стримати захват

Під відео користувачі мережі залишили безліч позитивних коментарів. Адже воно було настільки зворушливим, що не залишило байдужим нікого.

"Боже, я плачу. Як сильно він її любить";

"Я не плачу, я не плачу";

"Він написав все на листочку, щоб не забути, але найголовніше, що він не забув, як вимовляти";

"Ну і нащо ви мене з самого ранку розчулили? Мені працювати треба, а я реву, як скажена".

"Мої стандарти щойно підлетіли".

Незнайомці щиро раділи за пару і бажали їм бути завжди такими закоханими.