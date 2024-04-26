Під оплески пасажирів: хлопець освідчився коханій на борту літака – миле відео

На борту нігерійської авіакомпанії трапилася романтична подія. Один з пасажирів вирішив публічно освідчитися своїй коханій та почув омріяне "так".

Романтичне освідчення

Освідчення відбулося на борту рейсу авіакомпанії Air Peace. Пасажири зняли романтичний момент на відео.

Читайте також Рідкісний вихід: Меттью Макконагей показався з дружиною та трьома дітьми

Куди летів літак – невідомо. Однак ця компанія здійснює польоти до Західної Африки та Близького Сходу.

На ролику видно, як чоловік встав зі свого місця, щоб скористатися звуковою системою літака. Він сяяв від щастя й говорив, яка його дівчина прекрасна.

Будь ласка, моя дорогоцінна, я хочу запитати, ти вийдеш за мене заміж?

– сказав чоловік.

Дивіться відео освідчення на борту літака:

Сказавши свою зворушливу промову, чоловік рушив по салону на зустріч своїй коханій. Коли пара зустрілася, то міцно обійнялася, а пасажири почали їм аплодувати. Хтось навіть кричав: "Цілуйтеся!", – після чого закохані поцілувалися.

Дівчина прийняла пропозицію бойфренда: відео

У коментарях до відео користувачі захоплювалися романтичним вчинком чоловіка і бажали парі бути щасливими.

Цікаво Хлопець поголив голову і вдавав, що у нього рак, щоб зраджувати дівчину

Пілот освідчився бортпровідниці

Днями мережу замилувало інше освідчення на борту літака. Під час рейсу до Кракова пілот публічно запитав у своєї коханої, яка працює бортпровідницею, чи стане вона його дружиною. Чоловік був дуже зворушений і не міг стримати сльози. Під оплески пасажирів щаслива дівчина прибігла через увесь салон в обійми коханого, який стояв на одному коліні.