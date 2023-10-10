Головне – знайти свою половинку: Григорій та Христина Решетники відзначають 13 років шлюбу

10 жовтня ведучий Григорій Решетник відзначає 13 річницю шлюбу зі своєю дружиною Христиною. Хоча разом подружжя значно довше.

Яка історія об'єднує одну з найвідоміших українських пар – розкажемо у матеріалі.

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Історія кохання родини Решетників

Григорій та Христина одружилися у 2010 році, але познайомилися на два роки раніше. Теперішнє подружжя поєднало телебачення – вони працювали разом. В одному зі своїх інтерв'ю чоловік зізнавався, що одразу кинув оком на привабливу дівчину. Але вона геть не звертала уваги на залицяння.

Лише за деякий час телеведучий зміг запросити кохану на їхнє перше побачення – пограти у боулінг. Допоміг у цьому їхній спільний знайомий. Після цього стосунки родини Решетників зав'язалися. Згодом Христина згадувала, що це було кохання з першого погляду. І вона була впевнена, що вони з Григорієм будуть разом.

Утім, робочий графік Григорія випробовував на міцність терпіння Христини. Але, за словами чоловіка, вона ставилася до цього з розумінням. Решетник зізнавався, що не брався за нову роботу не порадившись перед цим з дружиною. Свою Христину він відверто називає музою, яка має бути у кожної творчої людини.

Згодом не забарилося й весілля. Його святкували у Івано-Франківську і мали аж 150 запрошених гостей. За словами Христини, запам'ятався неймовірний холод – було усього +10. Тому грітися доводилося палким коханням. Гуляло новоспечене подружжя аж до ранку, а наступного дня Христина дізналася першу шлюбну таємницю коханого!

Виявилося, що напередодні весілля молодята не спали добу від хвилювання і Григорій майже проспав зранку, якби йому не зателефонувала Христина. Як вона сама згадувала, тоді її обранець ні пари з вуст не промовився, що спізнюється на власне весілля – ситуація немов у кіно.

Зараз подружжя об'єднують троє синів, якими вони пишаються і безмежно люблять. А найголовніше у житті, за словами родини Решетників, – знайти свою половинку, відчувати, що ти любиш та люблять тебе. Григорій переконаний, що в родині важливо працювати над стосунками. Треба шанобливо ставитися да своєї другої половинки, що він і сам робить.

Останній час, як і для багатьох українців, став справжнім випробуванням для зіркової родини. На свою 12-ту, нікелеву річницю, Григорій відверто зізнався, що їхні стосунки з Христиною зміцніли за час війни. Вони цінують кожну мить, проведену разом, і є опорою один для одного.