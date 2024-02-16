Кіріакос Міцотакіс – прем'єр-міністр Греції – заявив, що це – історичний момент для усієї країни. Він наголосив: сучасна Греція – демократична країна, віддана європейським цінностям.

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Греція з гордістю стане 16-ю країною ЄС, яка ухвалила закон про рівність шлюбів. Це історична віха в галузі прав людини, що відображає сучасну Грецію – прогресивну і демократичну країну, пристрасно віддану європейським цінностям,

– наголосив Міцотакіс.

"За" проголосували 176 парламентарів з 300. Перш ніж ухвалили закон, у країні провели громадське опитування. Більшість підтримала легалізацію одностатевих шлюбів.

До слова, Греція – перша країна, де переважає православ'я, яка ухвалила відповідне рішення. Люди висловлюють сподівання, що інші держави візьмуть приклад.

Чому правозахисники критикують закон

Окрім того, ухвалений закон дозволяє одностатевим парам усиновлювати дітей та отримати повні батьківські права партнерам, які перебувають у шлюбі. Водночас правозахисники розкритикували закон через те, що він не дозволяє одностатевим парам ставати батьками шляхом сурогатного материнства.