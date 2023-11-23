Привіт і бувай: що таке гостинг та чи можна його уникнути

Ймовірно, бодай раз у житті ви потрапляли у ситуацію, коли партнер чи хтось із друзів раптово обриває комунікацію та зникає із вашого життя. Це явище має назву гостинг.

З розвитком технологій воно набуло умовної популярності. Тож, чому виникає ситуація "піти по-англійськи" та чи можна її уникнути – розбираємося далі.

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Гостинг – спосіб раптово завершити стосунку з кимось і зупинити комунікацію. Це стосується як романтичних, так і робочих зв'язків. Особливої популярності він набув з розвитком додатків для знайомств, коли можна просто проігнорувати повідомлення.

Гостинг – це винятково одностороннє рішення завершити стосунки. Ця "тиха втеча" може проявлятися у будь-яких ситуаціях. Фахівці ще вивчають чому певні категорії людей вдаються до гостингу. Утім, зараз виділяють декілька припущень:

уникнення конфронтації чи конфлікту із партнером;

невміння висловити свої почуття та думки;

бажання зберегти власне психологічне здоров'я та безпеку.

Цікаво, що гостер (так називають людину, яка вдається до гостингу) може відчувати свою провину. Але досить швидко це відчуття зникає.

Тих, з ким раптово розірвали стосунки, називають гості. Цей момент вони відчувають, як своєрідний ляпас. У них може виникнути самокритичність, невпевненість у подальших стосунках, саморефлексія. Й інколи виникає бажання налагодити зв'язок із гостером.

У такому разі варто проаналізувати, чи потрібна вам така людина і відпустити стосунки. Якщо це зробити важко, варто звернутися за допомогою до психотерапевта.