Привет и пока: что такое гостинг и можно ли его избежать

Вероятно, хотя бы раз в жизни вы попадали в ситуацию, когда партнер или кто-нибудь из друзей внезапно обрывает коммуникацию и исчезает из вашей жизни. Это явление называется гостинг.

С развитием технологий оно приобрело условную популярность. Почему возникает ситуация "уйти по-английски" и можно ли ее избежать – разбираемся дальше.

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Гостинг – способ внезапно завершить отношения с кем-то и остановить коммуникацию. Это касается как романтических, так и рабочих связей. Особую популярность он приобрел с развитием приложений для знакомств, когда можно просто проигнорировать сообщения.

Гостинг – это одностороннее решение завершить отношения. Этот "тихий побег" может проявляться в любых ситуациях. Специалисты еще изучают, почему определенные категории людей прибегают к гостингу. Впрочем, сейчас выделяют несколько предположений:

избегание конфронтации или конфликта с партнером;

неумение выразить свои чувства и мысли;

желание сохранить собственное психологическое здоровье и безопасность.

Интересно, что гостер (так называют человека, который прибегает к гостингу) может чувствовать свою вину. Но достаточно быстро это чувство исчезает.

Тех, с кем внезапно разорвали отношения, называют гости. Этот момент они чувствуют, как своеобразную пощечину. У них может возникнуть самокритичность, неуверенность в дальнейших отношениях, саморефлексия. Иногда возникает желание наладить связь с гостером.

В таком случае следует проанализировать, нужен ли вам такой человек и отпустить отношения. Если это сделать тяжело, следует обратиться за помощью к психотерапевту.