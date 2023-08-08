Ці знаки зодіаку зрадять у серпні: чи є серед них ваш партнер

Зірки пророкують, що вже до кінця літа два знаки зодіаку можуть зрадити. Тож їхнім партнерам варто бути уважними та обережними.

Уже в серпні Риби та Стрільці можуть скочити в гречку, пише 24 Канал. Якщо вам важлива кохана людина, не піддавайтеся жодним спокусам.

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Риби

Народжені під цим сузір'ям люди здебільшого легковажні. Вони можуть зрадити, навіть не задумуючись про наслідки. Риби можуть піти наліво вже цього місяця.

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Стрілець

Астрологи зазначають, що Стрільці схильні до зради. Вони завжди прагнуть спробувати щось нове. Тож якщо стосунки вже набридли, можуть скочити в гречку, зокрема, у серпні 2023-го.

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