Будуть разом чи ні: стосунки цих 2 знаків зодіаку доля випробує на міцність

Наприкінці зими доля перевірить на міцність стосунки двох знаків зодіаку. Хтось зможе пройти випробування й залишитися разом, на інших чекає розставання.

Так, Козоріг і Скорпіон, на вас чекають випробування в особистому житті. Доля підготувала дещо цікаве, пише Love 24.

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Козоріг

Наприкінці лютого раптово вам надійде дуже цікава та вигідна пропозиція. Вона стосуватиметься роботи. Втім, для цього доведеться переїхати в інше місто.

Звичайно, важко це зробити, коли дорога серцю людина не може все за хвилину покинути. Якщо готові, наважтеся на стосунки на відстані.

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Скорпіон

Доля випробує ваші стосунки на міцність. Втім, не хвилюйтеся. Якщо це справжнє кохання, зможете разом подолати всі випробування. Якщо ж ні, усе на краще, якби це зараз не звучало.

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