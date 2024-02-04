3 знаки зодіаку, які постійно заздрять колишнім

Багато людей дуже важко переживають розставання. Деякі схильні заздрити колишнім.

Овен, Рак і Телець. Саме ці три знаки зодіаку найчастіше заздрять колишнім партнерам.

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Овен

Зазвичай Овни віддають перевагу дружнім стосункам з колишніми, оскільки їм важливо зберегти зв'язок навіть після розставання. Втім, ці люди можуть відчувати себе трохи розчарованими, якщо експартнер проявив інтерес до когось іншого. Ба більше, починають заздрити, коли колишній чи колишня стають щасливими в нових стосунках.

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Телець

Тельці зазвичай дуже емоційно прив'язані до колишніх. Розставання може бути для них важким переживанням. Вони можуть відчувати сильний зв'язок з минулим і довго не відпустити спогади. Також ці люди відчувати себе занепокоєними, якщо бачать, що експартнер заводить нові стосунки. Тельці схильні заздрити.

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Рак

Раки часто дуже емоційно зв'язані зі своїми колишніми. Вони можуть намагатися відновити стосунки. Ці люди відчувають ревність і заздрість, коли колишні швидко знаходять нових партнерів.

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