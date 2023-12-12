Уже до кінця року: які знаки зодіаку розлучаться у грудні

Уже до кінця року кілька знаків зодіаку можуть розлучитися. Головною причиною, ймовірно, стане зрада.

Так, Близнюки, Скорпіон і Діва можуть розлучитися вже у грудні. Про це пише 24 Канал.

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Близнюки

У грудні може з'ясуватися, що кохана людина вам зраджує. Ба більше, йдеться не про поодинокий випадок. Подумайте, чи готові ви пробачити, та ухваліть рішення, як би не було важко.

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Скорпіон

Ваша зрада може зруйнувати шлюб. Тож подумайте, чи справді готові втратити кохану людину.

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Діва

Ви можете не встояти перед спокусою й піти наліво. Однак, перед тим, як скочити у гречку, подумайте про можливі наслідки.

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