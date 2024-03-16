Які 3 знаки зодіаку найчастіше не вірять у кохання

Частина людей схильні швидко закохуватися. Тим часом інші можуть взагалі не вірити в кохання.

Риби, Стрілець та Овен. Саме ці три знаки зодіаку найчастіше не вірять у справжнє кохання, пише Love 24.

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Риби

Народжені під цим знаком мають тенденцію сумніватися у вірному розумінні кохання через свою схильність до сентиментальності. Риби можуть боятися, що реальне кохання не відповідає їхнім уявленням. Окрім того, переконувати себе, що стосунки не можуть бути такими, як у книгах чи фільмах.

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Стрілець

Стрільці можуть перейматися, що їхні очікування від кохання можуть бути недосяжними. Схильні вважати, що любов є дуже складною, тому відчувають певний скептицизм.

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Овен

Вперті та запальні Овни можуть вважати, що кохання нерідко призводить до розчарування. Окрім того, вони віддають перевагу свободі й незалежності.

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