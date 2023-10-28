Стають аб'юзерами в стосунках найчастіше: 3 знаки зодіаку

Аб'юзери псують життя іншим людям своєю агресією, маніпуляціями та контролем. Астрологи розповіли, які знаки зодіаку є аб'юзерами найчастіше.

Серед таких – Скорпіон, Телець та Стрілець. Їм характерна токсична поведінка у стосунках. Такі люди часто стають нестерпними.

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Скорпіон

Нерідко зброєю цього знака стає сарказм. Вони люблять робити в’їдливі коментарі чи жарти, які неприємні партнеру. Скорпіони часто стають енергетичними вампірами: якщо у них немає настрою, то зіпсують його всім довкола.

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Телець

Тельці бувають позбавленими емпатії та відчуття такту. Це дуже позначається на любовних стосунках, бо вони ставлять перед вибором: або так, як вони сказали, або ніяк. Такий авторитарний стиль спілкування зазвичай ні до чого не призводить.

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Стрілець

Стрільці бувають дуже жадібними, і після стосунків вимагають, аби друга половинка повернула усі подарунки. У них постійно з’являються якісь претензії до свого обранця, що супроводжуються скандалами. Така поведінка відштовхує усіх від Стрільців.

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