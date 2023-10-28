Серед таких – Скорпіон, Телець та Стрілець. Їм характерна токсична поведінка у стосунках. Такі люди часто стають нестерпними.
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Скорпіон
Нерідко зброєю цього знака стає сарказм. Вони люблять робити в’їдливі коментарі чи жарти, які неприємні партнеру. Скорпіони часто стають енергетичними вампірами: якщо у них немає настрою, то зіпсують його всім довкола.
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Телець
Тельці бувають позбавленими емпатії та відчуття такту. Це дуже позначається на любовних стосунках, бо вони ставлять перед вибором: або так, як вони сказали, або ніяк. Такий авторитарний стиль спілкування зазвичай ні до чого не призводить.
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Стрілець
Стрільці бувають дуже жадібними, і після стосунків вимагають, аби друга половинка повернула усі подарунки. У них постійно з’являються якісь претензії до свого обранця, що супроводжуються скандалами. Така поведінка відштовхує усіх від Стрільців.
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