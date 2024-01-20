Більше за все: які 3 знаки зодіаку бояться самотності
Багато з нас бояться самотності. Втім, деякі знаки зодіаку найбільше до цього схильні.
Терези, Рак і Риби. Саме ці 3 знаки зодіаку найбільше бояться самотності, передає 24 Канал.
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Рак
Ці люди дуже цінують родинні звʼязки та близькі стосунки. Вони можуть відчувати тривогу, коли надовго залишаються наодинці.
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Терези
Народжені під цим знаком бояться залишитися самотніми. Терезам дуже важливо, щоб близькі люди були поруч.
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Риби
Ці люди схильні до емоційної залежності від інших. Риби можуть відчувати сильний дискомфорт, коли надовго залишаються наодинці.
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