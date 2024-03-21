Обожнюють обійми й не тільки: які 3 знаки зодіаку найбільш тактильні
Тактильність – один з основних способів сприйняття світу через дотик. Багатьом людям такий контакт дуже важливий у побудові стосунків.
Так, є три найбільш тактильні знаки зодіаку. Зокрема, Телець, Рак і Діва, пише Love 24.
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Телець
Представники цього знаку зодіаку дуже цінують комфорт. Також Тельці тактильні. Ба більше, вони насолоджуються ніжними та чуттєвими дотиками.
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Рак
Емоційні та чутливі Раки зазвичай є дуже ніжними. Вони обожнюють дотики. Тактильність для Раків є вкрай важливою складовою у стосунках.
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Риби
Народжені під цим знаком дуже мрійливі й тактильні. Ніжні обійми – те, що їм потрібно. Через дотик Риби також проявляють свою любов.
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