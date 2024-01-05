На вихідних 4 знакам зодіаку не варто чекати підтримки від партнера

Важливо, щоб партнер розумів та підтримував. Втім, наприкінці тижня частині людей щодо цього не пощастить.

Так, на вихідних 4 знакам зодіаку не варто очікувати підтримки від партнера. Близнюки, Телець, Рак і Діва, покладайтеся лише на себе, пише 24 Канал.

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Близнюки

Найближчими днями вам знадобиться підтримка близької людини. Втім, замість не ї можете почути лише докір.

Телець

Навіщо вас партнер, який не вислухає і не підтримає. Дайте відповідь самим собі.

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Діва

Замість того, щоб підтримати й допомогти справитися з проблемами, партнер чи партнерка можуть розбити вам серце. До речі, зроблять це дуже неочікувано.

Лев

Якщо ви зрадили, то про яке розуміння та підтримку може йти мова. Не чекайте, що кохана людина одразу ж вибачить і за секунду все забуде.