Таких тільки 3: у кого зі знаків зодіаку цього тижня можливий роман на роботі

Уже в другій декаді вересня в частини людей можуть зав'язатися романтичні стосунки. Цікаво, що потенційний партнер – колега або навіть керівник.

Близнюки, Козороги та Скорпіони. Саме у цих трьох знаків зодіаку наступного тижня можливий роман на роботі, пише 24 Канал.

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Близнюки

На вас чекає цікавий робочий тиждень. Зокрема, висока ймовірність романтики з колегою. Однак, будьте обережні, оскільки стосунки на роботі можуть бути складними. Знайдіть баланс між професійною та особистою сферами, та не перетинайте межу.

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Козоріг

Здається, дехто з офісу уже давно дивиться на вас по-особливому. Найближчими днями на Козорогів може чекати дещо захопливе. Втім, зважте всі "за" та "проти".

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Скорпіон

Цього тижня ви можете зблизиться зі колегою або навіть начальником. З'ясується, що маєте багато спільного. То чому ж не спробувати побудувати стосунки. Однак, будьте уважними та обережними.

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