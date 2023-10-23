Не робіть цього: 3 знакам зодіаку зараз не варто починати нові стосунки

До кінця жовтня декому краще не починати нові стосунки. Дайте собі час, щоб добре все обдумати та зрозуміти, чого хочете насправді.

Скорпіони, Діви і Риби, цього місяця у вас можливі проблеми в особистому житті. Не поспішайте починати нові стосунки. Довіртеся власному серцю, пише 24 Канал.

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Скорпіон

Цей тиждень може бути не з легких у любовному плані. Не поспішайте засмучуватися, адже у світі ще стільки людей. Спробуйте знову, але вже з листопада.

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Діва

Не спішіть стрімголов починати нові стосунки. Будьте обережні, адже вам можуть зробити боляче.

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Риби

До кінця жовтня вам краще утриматися від змін в особистому житті. Зірки пророкують, що незабаром зустрінете справжня кохання. Натомість зараз не варто починати стосунки.

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