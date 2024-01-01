Уже в січні кілька знаків зодіаку дізнаються про зраду

На початку 2024 року кільком знакам зодіаку доведеться переживати зраду. Січень буде нелегким.

Так, у перший місяць нового року Діва та Близнюки можуть дізнатися, що кохана людина зраджує. Правда буде гіркою та дуже болючою, пише 24 Канал.

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Діва

Несподівано Діви отримають звістку, яка розіб'є серце. Кохана людина зраджує. Ба більше, робить це вже не вперше.

Зовсім нелегко буде прийняти це. Втім, доведеться робити вибір: пробачити й забути, чи все ж таки не терпіти до себе такого ставлення й розірвати стосунки.

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Близнюки

У перший місяць 2024 року може з'ясуватися, що партнер чи партнерка зраджують. Близнюкам буде нелегко сприйняти цю правду.

Однак, не варто звинувачувати себе. Краще ухваліть рішення, що робитимете далі. Чи готові терпіти й закривати очі на все.

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