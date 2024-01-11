Які 2 знаки зодіаку в рік Дракона зустрінуть кохання всього життя

У рік Зеленого Дерев'яного Дракона два знаки зодіаку зустрінуть кохання всього життя. Астрологи розповіли, хто саме.

Так, Терези та Стрілець, ви зустрінете прямо-таки ідеального партнера чи партнерку, з яким (якою) будете разом до кінця життя, передає 24 Канал.

До речі Обов'язково: цей знак зодіаку має одружитися у 2024 році

Терези

У 2024 році ви зустрінете людину, яку так довго чекали. З перших хвилин відчуєте щось дуже тепле та рідне, ніби знайомі десятки років. Побудуєте міцні та гармонійні стосунки. Усе буде так, як завжди мріяли. Кохайте й будьте коханими.

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Стрілець

У рік Дракона ви зустрінете кохання всього життя. Партнер чи партнерка огорнуть любов'ю, турботою, підтримкою. Вас надихатимуть на звершення, допомагатимуть досягти поставлених цілей, мотивуватимуть розвиватися. А головне – кохатимуть всім серцем. Попереду щасливі роки сімейного життя.

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