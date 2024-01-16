3 знаки зодіаку, які найчастіше обманюватимуть партнера в рік Дракона
У рік Дракона деякі люди можуть часто обманювати коханих. Ба більше, дехто піде наліво.
Овен, Лев і Близнюки. Саме ці знаки у 2024-му можуть нерідко обманювати партнера чи партнерку, передає 24 Канал.
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Овен
Народжені під цим знаком зодіаку дуже запальні. Нерідко вони можуть спочатку робити, а вже потім думати. Астрологи зазначають, що у рік Дракона Овни можуть часто обманювати кохану людину.
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Лев
У 2024 році Леви наважаться на зраду. Вони скочать у гречку, а тоді намагатимуться все приховати. Однак, не зупиняться, – продовжать ходити наліво й брехати.
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Близнюки
Цього року Близнюки можуть нерідко обманювати кохану людину. Втім, ймовірно, матимуть на це вагомі причини.
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