Буде боляче усім: 2 знаки зодіаку, яким на вихідних не уникнути скандалу

Іноді серед ясного дня може статись гроза, яка розіб'є усе те добре, що було між партнерами. Поганий настрій одного може спровокувати серйозний скандал.

Близнюки та Стрілець, уже цими вихідними вам доведеться вияснити стосунки із коханою людиною у не найкращий спосіб, пише Love 24.

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Близнюки

Перш ніж щось говорити, подумайте над своїми словами. Не варто виливати увесь бруд на близьку людину через емоції. У ваших взаєминах давно назбиралось чимало образ, а через відсутність діалогу вони тільки поглибились.

Астрологи рекомендують поговорити відверто, щоб відвернути майбутні сварки. В іншому випадку, ваші стосунки можуть зійти нанівець.

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Стрілець

Уже цими вихідними ваше терпіння дійде до своєї точки кипіння. Конфлікту уникнути не вдасться, а неприємний посмак сварки ще довго триматиметься на душі.

Зірки також натякають, що є велика ймовірність того, що під час скандалу ви дізнаєтесь дещо нове про кохану людину. А от як вчинити з цією інформацією доведеться вирішувати самостійно.

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