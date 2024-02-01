Уже незабаром у житті 2 знаків зодіаку розпочнеться любовний трикутник

Цього місяця два знаки зодіаку можуть опинитися в любовному трикутнику. Зробити вибір буде нелегко.

Овен і Лев, у вас може виникнути напружена ситуація, пов'язана з почуттями до різних людей. Чого чекати в лютому, пише 24 Канал.

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Овен

Уже наступного тижня у вас ймовірне захопливе знайомство. Можете зустріти людину, яка викличе особливі почуття. Втім, подумайте, чи готові опинитися в любовному трикутнику.

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Лев

Цей місяць також обіцяє бути цікавим у сфері стосунків. Ймовірно, ви потрапите в ситуацію, де ваші почуття будуть розділені між двома людьми. Леви, добре подумайте. Пам'ятайте, що можете втратити чи не найдорожче.

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