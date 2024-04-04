Хто зі знаків зодіаку зовсім скоро опиниться в любовному трикутнику

Другий місяць весни буде зовсім непростим для декого зі знаків зодіаку. Є ризик опинитися в любовному трикутнику.

Так, Леви, ви точно й подумати не могли, що доведеться з кимось ділити партнера. Попереду нелегкі рішення, пише Love 24.

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Лев

У квітні 2024 року Леви можуть опинитися в любовному трикутнику. Ситуація буде зовсім нелегкою. Вам доведеться ухвалювати непрості рішення.

Як би не було важко, зберігайте спокій, зосередьтеся на власних почуттях і бажаннях. Дозвольте собі прожити цей період саме так, як відчуваєте.

Не простіть порад, подумайте самостійно. І обов'язково дослухайтеся до свого серця.

Леви, повірте, з часом ви зрозумієте, що все не краще. Не опускайте рук. У вас ще все буде добре.

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