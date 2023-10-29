Телець, Близнюки та Діва зможуть зустріти своє кохання вже зовсім скоро. Ця зустріч стане незабутньою та може призвести до міцних стосунків.

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Телець

У вашому житті любов стається зазвичай несподівано. Так, буде і цього разу. Цілком неочікувано зустрінете людину, з якою буде приємно спілкуватися. Хто знає, може, це призведе до чогось більшого та глибшого.

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Близнюки

Близнюки цінують міцні та надійні стосунки. Вони не розмінюються на випадкові зв'язки. Ймовірно, вже 30 жовтня можете познайомитись з новою людиною. Головне – будьте відкрити до світу. І все вийде.

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Діва

Це дуже глибокий знак, який потребує любові. Скоро пошуки закінчаться успішно. Бо вам випаде шанс побудувати міцні взаємини. Ви знову відчуєте себе коханою та щасливою. Слухайте свою інтуїцію.

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