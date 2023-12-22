Не робіть цього: 3 знакам зодіаку не варто одружуватися у 2024 році

Наступного року декільком знакам зодіаку не варто поспішати одружуватися. Краще відкласти цей серйозний крок.

2024 буде високосним роком. Ракам, Близнюкам і Левам краще відкласти весілля, передає 24 Канал.

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Рак

Народжені під цим знаком зодіаку емоційні та віддані партнери. Ракам важливо, щоб стосунки були тим самим безпечним "місцем". Однак, у 2024 році дещо може порушити це. Перед тим, як зробити серйозний крок, варто пропрацювати проблемні питання.

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Близнюки

У новому році Близнюків можуть часто переслідувати невдачі. Ймовірні непорозуміння з партнером чи партнеркою. Краще зачекати з весіллям, доки не будете до нього справді готові.

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Лев

У 2024 році Леви будуть не готові до серйозних стосунків. Не варто давати пустих обіцянок. Краще скажіть про все так, як воно є.

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