У рік Дракона 4 знаки зодіаку постійно думатимуть про колишніх: хто у списку

У рік Зеленого Дерев'яного Дракона кілька знаків зодіаку постійно думатимуть про колишніх. Частина наважиться на спробу почати все спочатку.

Риби, Телець, Терези та Лев. Саме ці чотири знаки зодіаку найчастіше думатимуть про колишніх у 2024 році, передає 24 Канал.

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Риби

У рік Дракона Риби можуть збагнути дещо насправді важливе. Втім, виправити ситуацію й наладити стосунки вже запізно.

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Телець

Ці люди можуть повернутися до колишніх у 2024 році. Випадкова зустріч посилить почуття. Тельці відчують, що досі не відпустили.

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Терези

2024 стане для Терезів роком кохання. Вони можуть наважитися дати другий шанс дорогій серцю людині.

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Лев

У цей рік Дракона Леви можуть піти наліво. Зрада зруйнує їхні стосунки. Попереду складний період та кілька, а то й десятки спроб випросити пробачення й повернути кохану людину.

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