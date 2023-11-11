Ці 3 знаки зодіаку розлучаться у 2024 році
Наступний рік може стати періодом змін в особистому житті. Хтось зі знаків зодіаку знайде кохання або одружиться, тим часом 3 – можуть розлучитися.
Так, Близнюки, Діва та Лев, у 2024 на вас може чекати розлучення. Якщо не хочете цього, обговоріть усе з партнером, ще є час виправити ситуацію, пише 24 Канал.
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Близнюки
Ймовірно, в останні місяці у вас почастішали сварки з коханою людиною. Здається, що партнер більше не розуміє, а шлюб не приносить щастя. Існує ризик розлучитися.
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Діва
Можливо, вам стало важко знаходити спільну мову. Стосунки вже зовсім не такі як раніше. Обдумайте все й обговоріть з партнером. Можливо, настав час кожному піти своєю дорогою.
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Лев
Уже у 2024 році ваш шлюб може тріщати по швах. Усе через зраду. Подумайте 100 раз, перед тим, як завдати болю партнеру. Якщо щось не влаштовує в стосунках, краще обговоріть усе й ухваліть рішення.
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