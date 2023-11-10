Вгадай, чи був у них гепі-енд: цікавий тест про популярні кінопари

З книг та фільмів ми звикли, що всі історії повинні завершуватися гепі-ендом. Однак у житті не завжди так, як і, власне, у деяких фільмах. Ми пропонуємо вам згадати, чим завершилися історії кохання декількох відомих кінопар.

Якби ми не мріяли про щасливий кінець, та навіть сценаристи фільмів тепер не завжди його прописують.

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Пропонуємо вам згадати декілька відомих фільмів про кохання й пройти тест. Вам потрібно обрати правильну відповідь на питання про те, чи залишилася пара разом у кінці фільму. Готові? Починайте!

Якщо у вас були неправильні відповіді, то ви самі знаєте, що робити – фільм на вечір вже знайшовся.

Безліч пар вже переконалися, що покращення стосунків розпочинається з урізноманітнення інтимного життя. Разом із широким портфелем продукції Durex® ви зможете додати пристрасті у свої будні й зберегти її упродовж багатьох років.

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А якщо у вас всі відповіді були правильні, то ми підготували підбірку з романтичних фільмів, які ви можете переглянути сьогодні ввечері.

Що подивитися