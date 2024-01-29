Футфетишизм стає мейнстрімом: люди платять по 45 тисяч доларів за фото

Футфетишизм набирає популярності у світі, а люди готові платити тисячі доларів за креативні фотографії ніг. Та все не так просто – у тренді лише певні типи пальців.

Як люди заробляють на фотографіях ніг

Фетиш-сайт FunWithFeet зробив опитування серед своїх користувачів й з'ясував, які ноги є найпопулярнішими серед футфетишистів.

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З'ясувалося, що у тренді серед футфетишистів є "селянський" вид пальців. Це коли три перші пальці мають однакову довжину. На фотографіях таких ніг люди заробляють до 45 тисячі доларів у рік. Також популярними є ноги, у яких всі пальці мають однакову довжину, і ті, де другий палець є довшим за перший.

Найменше можуть заробити моделі, у яких перший великий палець є найдовшим. Все тому, що більшість людей мають саме таку форму й вона не вважається унікальною.



Найпопулярніші форми пальців серед футфетишистів / Фото FunWithFeet

Секс-терапевтка Мелісса Кук зазначила, що фетиш ніг – є одним з найпопулярніших фетишів у світі. Однак просто фотографувати свої пальці не достатньо для того, щоб заробляти тисячі доларів. Для цього користувачі проявляють креатив. За словами Кук:

потрібно використовувати різне освітлення, реквізити та пози;

фотографії мають бути високоякісними;

червоний лак є дуже популярним;

особистість моделі є важливою для того, щоб користувач придбав нові фото;

96% користувачів вважають неголені та неакуратні ноги непривабливими.

Якщо вам цікаво, як взагалі у людей виникає футфетишизм – радимо прочитати цей матеріал.