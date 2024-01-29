Футфетишизм становится мейнстримом: люди платят по 45 тысяч долларов за фото

Футфетишизм набирает популярность в мире, а люди готовы платить тысячи долларов за креативные фотографии ног. Но все не так просто – в тренде определенные типы пальцев.

Как люди зарабатывают на фотографиях ног

Фетиш-сайт FunWithFeet провел опрос среди своих пользователей и выяснил, какие ноги наиболее популярны среди футфетишистов.

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Выяснилось, что в тренде среди футфетишистов есть "крестьянский" вид пальцев. Это когда три первых пальца имеют одинаковую длину. На фотографиях таких ног люди зарабатывают до 45 тысяч долларов в год. Также популярны ноги, у которых все пальцы имеют одинаковую длину, и те, где второй палец длиннее первого.

Меньше всего могут заработать модели, у которых первый большой палец самый длинный. Все потому, что большинство людей имеют именно такую форму и она не считается уникальной.



Самые популярные формы пальцев среди футфетишистов / Фото FunWithFeet

Секс-терапевт Мелисса Кук отметила, что фетиш ног – является одним из самых популярных фетишей в мире. Однако просто фотографировать свои пальцы недостаточно для того, чтобы зарабатывать тысячи долларов. Для этого пользователи проявляют креатив. По словам Кук:

нужно использовать разное освещение, реквизиты и позы;

фотографии должны быть высококачественными;

красный лак очень популярен;

личность модели важна для того, чтобы пользователь приобрел новые фото;

96% пользователей считают небритые и неаккуратные ноги непривлекательными.

Если вам интересно, как вообще у людей возникает футфетишизм – советуем прочесть этот материал.