Футфетишизм становится мейнстримом: люди платят по 45 тысяч долларов за фото

29 января 2024, 17:02
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Источник:

New York Post

Футфетишизм набирает популярность в мире, а люди готовы платить тысячи долларов за креативные фотографии ног. Но все не так просто – в тренде определенные типы пальцев.

Как люди зарабатывают на фотографиях ног

Фетиш-сайт FunWithFeet провел опрос среди своих пользователей и выяснил, какие ноги наиболее популярны среди футфетишистов.

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Выяснилось, что в тренде среди футфетишистов есть "крестьянский" вид пальцев. Это когда три первых пальца имеют одинаковую длину. На фотографиях таких ног люди зарабатывают до 45 тысяч долларов в год. Также популярны ноги, у которых все пальцы имеют одинаковую длину, и те, где второй палец длиннее первого.

Меньше всего могут заработать модели, у которых первый большой палец самый длинный. Все потому, что большинство людей имеют именно такую форму и она не считается уникальной.


Самые популярные формы пальцев среди футфетишистов / Фото FunWithFeet

Секс-терапевт Мелисса Кук отметила, что фетиш ног – является одним из самых популярных фетишей в мире. Однако просто фотографировать свои пальцы недостаточно для того, чтобы зарабатывать тысячи долларов. Для этого пользователи проявляют креатив. По словам Кук:

  • нужно использовать разное освещение, реквизиты и позы;
  • фотографии должны быть высококачественными;
  • красный лак очень популярен;
  • личность модели важна для того, чтобы пользователь приобрел новые фото;
  • 96% пользователей считают небритые и неаккуратные ноги непривлекательными.

Если вам интересно, как вообще у людей возникает футфетишизм – советуем прочесть этот материал.

Автор: Квітослава Туз