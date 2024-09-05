Не міг нікого полюбити, як її: хто стала єдиною жінкою у житті Фредді Мерк'юрі

Особисте життя Фредді Мерк'юрі завжди було оповите таємницями. Йому приписували гучні романи з чоловіками та жінками. Однак головним коханням свого життя Фредді називав Мері Остін. Саме вона була з ним в останні дні його життя.

Сьогодні, 5 вересня, Фредді Мерк'юрі міг би відсвяткувати свій День народження. З цієї нагоди Love 24 розповідає, що відомо про його особисте життя.

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"Замінити її – просто неможливо"

Сам Мерк'юрі згодом зізнавався: коханці й коханки запитували його, чи хоч хтось зможе замінити йому Мері. На що музикант відповідав: ні. Надто багато вони пережили разом. Мері була поруч у найважливіші етапи життя й залишилася до кінця. Саме вона повідомила батькам Мерк'юрі, що їхнього сина більше немає серед живих.

Все почалося у 1970-х. Спершу Фредді та Мері були друзями, однак дуже швидко збагнули, що хочуть більшого. Упродовж декількох років пара мешкала разом у Лондоні. У 1975 році Мерк'юрі освідчився. Весілля так і не відбулося. Згодом він зауважив, що вважав Мері своєю цивільною дружиною. Вона була не лише коханою, але й найближчим другом.

За даними біографів, Мері абсолютно приймала бісексуальність Фредді й не ображалася, коли він проявляв симпатію до інших. Вона намагалася у всьому підтримати його. Зауважують, що історія з Мері надихала його на твочість. Зокрема, мотив цих стосунків проходить у пісні Love of My Life.

На жаль, ніщо не вічне. Зрештою, Фредді та Мері вирішили зупинити свої стосунки. Однак зв'язок між ними залишався.

Всі мої коханці питали мене, чому вони не можуть замінити Мері, але це просто неможливо. Єдиний друг, який у мене є, це Мері. І мені більше ніхто не потрібен. Для мене вона була цивільною дружиною. Для мене це був шлюб... ми віримо один в одного,

– зауважував Фредді.

До кінця життя Мерк'юрі тривала його дружба з Мері. Саме їй у спадок він залишив більшість свого майна.