5 секс-сцен в кіно, які ви захочете повторити вдома 18+

Інтимні моменти в кіно завжди розбурхують сексуальні фантазії. Навіть більше, іноді секс-сцени у фільмах настільки вражають, що надихають на бажання повторити їх вдома зі своїм партнером.

Нижче ми зібрали для вас найпікантніших 5 еротичних сцен у кіно, які обов'язково вас вразять. Готові до спокусливого перегляду?

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5 секс-сцен в кіно, які ви захочете повторити вдома

Психологи наголошують, що такі фільми часто допомагають парам подолати труднощі у стосунках. Всупереч усьому, що ще може спонукати пару знову розпалити пристрасть між собою, як не високоякісне кіно з еротичними нотками?

"Містер і місіс Сміт", 2005 рік

Ця пара є втіленням живих секс-символів. Колись справжні чоловік та дружина Бред Пітт та Анджеліна Джолі за всю свою акторську кар'єру ділили екранний простір лише двічі. На думку критиків "Містер і місіс Сміт" – не перлина кінематографії, але він зробив свою роботу, показавши акторів з сексуальною привабливістю протягом усього фільму.

У кожному кадрі фільму давай можливість зайнятися пристрасним коханням. Закляті вороги перетворюються на сексуальних диких звірів прямо на місці злочину. Сцени сексу тут дуже гарячі.

"Містер і місіс Сміт": дивіться еротичну сцену

"Спокута", 2007 рік

Любовна сцена в "Спокуті" дуже розмита, але просто не може не зачепити глядачів. Сесілія (Кіра Найтлі) стикається з Роббі (Джеймс МакЕвой) через еротичний лист, який він їй написав. А потім вони цілуються у бібліотеці у спонтанний, нестримний момент пристрасного роману. Цій сцені вдається показати безліч емоцій, через які проходять персонажі.

"Спокута": дивіться еротичну сцену

"Секретар", 2001 рік

Фільм розкриває безліч емоцій та переживань, які нормальна людина побоялася б прийняти. Молода жінка, яка нещодавно вийшла з психіатричної лікарні, влаштовується секретаркою до вимогливого адвоката, де їхні стосунки з ділових переходять у сексуальні, з елементами БДСМ.

Садомазохізм створює тло для дуже незвичайної еротичної романтичної драми. Фільм не для всіх, але в ньому є смішні та дивні моменти однаково.

"Секретар": дивіться еротичну сцену

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"Щоденник пам'яті", 2004 рік

Режисер Нік Кассаветіс підібрав ідеальних акторів Раяна Гослінга та Рейчел МакАдамс, щоб зіграти двох пристрасних закоханих, які долають соціальні забобони та бар'єри часу. Величезну роль успіху фільму зіграла непорушна хімія між головними героями.

Ной та Еллі возз'єднуються. Вони цілуються під дощем, а потім займаються шаленою любов'ю. Ця фантастична подія, оскільки Ной і Еллі, закохані один в одного з дитинства.

Еллі заручена іншим молодим чоловіком, що, здається, значно ускладнює ситуацію, роблячи цю сексуальну сцену під дощем ще більш напруженою, емоційною і потужною, ніж ви можете собі уявити. Адже навіть найсильніша злива не зможе загасити вогонь між ними.

"Щоденник пам'яті": дивіться еротичну сцену

"Фатальна пристрасть", 2014 рік

Вчитель Клер Петерсон (Дженніфер Лопес) мешкає одна зі своїм сином-підлітком Кевіном (Іен Нельсон) у передмісті. Вона розлучилася зі своїм чоловіком Гарретом Петерсоном (Джон Корбетт) після того, як дізналася, що він має роман із колегою в Лос-Анджелесі. Гаррет хоче почати все спочатку, але Клер непохитна і віддає перевагу самотності.

Коли гарний племінник її сусідки втрачає своїх батьків в автокатастрофі, він переїжджає до сусіднього будинку з Клер і потоваришує з її сином. Ноа (Раян Гусман) здається чарівною молодою людиною. Незабаром між ним і Клер виникає сексуальна іскра, і одного разу вони проводять пристрасну ніч. Наступного ранку Клер починає шкодувати про те, що він зробив, але Ной стає одержимий нею і розкриває свою справжню особистість.

"Фатальна пристрасть": дивіться еротичну сцену