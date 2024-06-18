Імунологиня та офтальмолог одружилися під час обіду у лікарні й стали зірками мережі: вау-відео

Імунологи та алергологиня Амійра Оджнарайн вийшла заміж за свого коханого – Мілада Модаббера – під час обіду у лікарні. Через напружені робочі графіки закохані не могли дозволити собі вихідний в особливий для себе день.

Звичайно, згодом пара провела розкішну церемонію, на яку запросили близько 200 гостей. Однак того дня, коли потрібно було зареєструвати шлюб, Амійра мала дуже напружений графік. Наречена вирішила нічого не скасовувати й поєднати роботу та весілля.

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Амійра зізналася, що ситуація не була стресовою для неї. Натомість вона зосередилася на тому, аби все минуло вдало.

Замість весільної сукні – робоче вбрання

Для весілля Амійра обрала медичне вбрання. Вона наголосила, що робота у лікарні – важлива частина їхнього з Міладом життя.

Ми насолоджуємося цією частиною нашого життя так само, як ми любимо подорожувати, вирушати в глобальні місії з охорони здоров'я та пробувати кухні з усього світу,

– розповіла Амійра.

Як Амійра збиралася на своє весілля: дивіться відео

Щоб повеселитися, вона доповнила образ фатою. А Мілад приніс коханій букет її улюблених квітів. Розписка минула доволі швидко. Амійра зауважила, що вони з вже чоловіком дозволили собі влаштувати романтичний обід. Пара насолоджувалася корейською кухнею.