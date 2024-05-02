Еротичні сни про інших: нейрохірург розповів, чи можна їх вважати зрадою

Більшість людей хоча б раз у житті бачили еротичні сни. Іноді вони дуже бентежать, особливо якщо у вас є партнер, а героєм пікантного сну став хтось інший. То ж нейрохірург Рахул Джандіал розповів, чи можна вважати такі сни зрадою.

Нормальне сексуальне збудження

Нейрохірург запевнив – ви можете спати спокійно. Те, що відбувається в снах, не проєктується на реальність буквально.

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Сни про невірність навряд чи будуть сигналом того, що ми хочемо бути невірними. Зрада партнеру уві сні може бути просто ознакою цікавості та нормального сексуального збудження, а не бажання відійти від стосунків,

– пояснив спеціаліст.

Однак саме те, як людина реагує на еротичні сни, може сказати набагато більше. Якщо після пікантного сну ваш партнер перестає бути для вас привабливим або починає дратувати, то це перший дзвіночок, що зі стосунками щось не те. Якщо ж ви не відчули ніякого ефекту у своєму ставленні до коханої людини після еротичного сну, тоді нема за що хвилюватися.

Секс уві сні з колишнім

Часто буває, що після розриву може снитися гаряча ніч з колишнім чи колишньою. Тут також не варто хвилюватися, адже це зовсім не означає, що ви підсвідомо хочете повернути цю людину.

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Ці сни допомагають нам позбутися колишніх партнерів. Вони можуть бути просто способом переробити емоції розриву,

– зауважив Рахул Джандіал.

До речі, цікавий факт – у снах люди більш схильні до сексуальних експериментів та бісексуальності. Якщо ви гетеросексуальна людина, але вам наснився сон з кимось вашої статі, то це не означає, що в реальності ваша орієнтація змінилася.

Нейрохірург зауважив, що еротичні сни зовсім не пов'язані з тим, скільки у вас сексу чи як часто ви мастурбуєте. Вони навіть не мають нічого спільного з переглядом порнографії. Тому просто прийміть цей пікантний сон і насолоджуйтеся.