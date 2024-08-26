Зірка "Пліткарки" Ед Вествік відгуляв весілля мрії на лайнері: розкішні фото

37-річний британський актор Ед Вествік одружився з моделлю Емі Джексон ще кілька місяців тому. Тоді наречені влаштували вечірку для найближчих. Вже влітку закохана пара організувала розкішне весілля на круїзному лайнері.

Весілля у стилі Чака Басса

Ед Вествік прославився завдяки ролі Чака Басса у молодіжному серіалі "Пліткарка". Зауважимо, що весілля актора було цілком у дусі Чака Басса – дороге, красиве та зі смаком.

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Вествік поділився у своєму інстаграмі фотографіями з весілля. На них молодята позують на тлі арки з білих квітів та зелені. Наречений був одягнений у білий піджак та чорні штани, а наречена – в атласну сукню без бретелей та фату з мереживом.

Саме святкування відбувалося на круїзному лайнері в Італії. Судячи з допису Емі, святкувати подружжя планує цілий тиждень.

Нехай веселощі починаються! Ми пливемо вздовж узбережжя Амальфі з усіма нашими друзями та родиною на борту. Це був ідеальний початок нашого love story тижня,

– зазначила Емі.

Дивіться відео з весілля Еда Вествіка:

Наречені змінили кілька весільних образів і кожен з них – неймовірний.

Зауважимо, Ед та Емі разом вже понад 3 роки. Актор освідчився коханій наприкінці січня на висоті 3 тисяч метрів над рівнем моря у Швейцарії.