Почувалася маріонеткою, – актриса Джулія Фокс розповіла про свій роман з Каньє Вестом

Життя відомих зірок завжди привертає увагу суспільства. Американська акторка та модель Джулія Фокс нещодавно розкрила деталі свого короткочасного роману з репером Каньє Вестом.

За словами самої Фокс, 46-річний репер використовував її як маріонетку. Їхній роман тривав лише місяць, на початку 2022 року.

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Що відомо про стосунки Джулії Фокс та Каньє Веста

33-річна Фокс вирішила розповісти про цей ефемерний роман у своєму мемуарі Down the Drain. Актриса призналася, що на самому початку їхнього знайомства вона відчула, що Каньє Вест "налаштовує" її проти своєї колишньої дружини Кім Кардаш'ян, від якої репер виховує чотирьох дітей.

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Здається, Фокс спочатку вірила, що вона може допомогти врегулювати складну ситуацію, але швидко зрозуміла, що її використовують як маріонетку.

Я думала, що зрештою допоможу небезпечній ситуації, але дуже швидко дізналася, що мене використовують у вигляді зброї,

– розповіла Джулія Фокс.

За її словами, вона "справді розуміла" Каньє Веста на внутрішньому рівні й сподівалася, що їхній роман "може бути чимось реальним", але він не ставився до неї так, як вона сподівалася. Фокс визнала, що стосунки були далекі від того, про які вона мріяла: "Я просто почувалася його маленькою маріонеткою".

Що стосується тривалості їхнього роману, то Фокс і Каньє Вест зустрічалися недовго, але навіть цей короткий період стосунків заважав Джулії Фокс у досягненні певних цілей та мрій. "Я точно знаю, що хотіла певних речей, але не могла цього зробити через стосунки з Каньє. Це якось дико", – додала акторка.

Після розриву стосунків з Каньє Вестом, Джулія Фокс вирішила взяти паузу у своєму особистому житті й сфокусуватися на вихованні свого дворічного сина Валентино, якого вона виховує разом з колишнім чоловіком Петром Артем'євим. "Цього романтичного уявлення про чоловіків більше не існує", – сказала Джулія Фокс.

Нагадаємо, вкінці 2021 року, після тривалих роздумів і чуток, відома світська левиця Кім Кардашян вирішила подати на розлучення з відомим репером Каньє Вестом. У юридичних документах було вказано, що існують деякі розбіжності, які вплинули на їхній шлюб, тож процес розлучення став незворотнім. У листопаді 2022 року було оголошено про офіційне розлучення.