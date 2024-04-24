Рай для двох: Джорджина Родрігес зачарувала мережу пляжним відео з Роналду

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду – одна з наяскравіших пар сучасності. Днями модель та інфлюенсерка поділилася теплим відео з коханим.

Наразі закохані перебувають на відпочинку мрії. Родрігес та Роналду обіймалися на білосніжному пляжі. Користувачі мережі зауважують, що атмосфера навколо – справжнє баунті та дольче віта.

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Рай з тобою,

– підписала світлину Родрігес й тегнула Роналду.

У цьому відео модель не розсекретила, де вони відпочивають. Водночас декілька днів тому Родрігес вже опублікувала пляжне фото з тегом Абу-Дабі. Вочевидь наразі закохані відпочивають в ОАЕ. Наразі невідомо: пара насолоджується часом удвох чи проводить відпустку з дітьми.

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Варто зауважити, що Родрігес активно розвиває свої соцмережі. В інстаграмі моделі – вже понад 58 мільйонів підписників з різних куточків світу. Роналду не часто з'являється у фото та відео коханої, водночас іноді вона таки публікує романтичні кадри шанувальникам на радість.