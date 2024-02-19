Чоловік помер 7 років тому, однак дружині досі доставляють від нього квіти

Джон Мейвер з Каліфорнії пішов з життя 7 років. Водночас його кохана дружина Діана досі отримує від нього квіти на День Святого Валентина.

Щороку 14 лютого Діана знаходить на порозі букет квітів. Понад все жінка любить червоні троянди, а улюбленими квітами Джона були білі лілії. Тому флорист майстерно поєднує їх у композицію.

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Романтичні деталі

Передчуваючи, що скоро піде з життя, Джон домовився про доставку квітів для Діани. Букети від коханого жінка отримуватиме у День Святого Валентина упродовж всього життя.

Моя мама любить червоні троянди, а мій батько любив білі лілії. Це поєднання найкращого з них обох у романтичному букеті,

– розповіла донька пари.

Діана дуже щаслива отримати букет від коханого. Це – нагадування, що їхнє кохання – набагато сильніше, аніж смерть.

Деталі про життя пари

Діана народилася в Онтаріо. Водночас згодом переїхала до Канади. Там і сталася доленосна зустріч. Діану та Джона познайомив її кузен. Жінка зізнається, що закохалася миттєво. Джон був просто чарівним. Він випромінював просто фантастичну харизму.

Невдовзі Джон освідчився, й Діана відповіла "так". На весілля вони запросили близько 200 близьких та рідних. Щаслива історія пари тривала аж до смерті Джона у 2017 році.