Джей Ло натякнула на примирення з Афлеком: яка важлива деталь вказує на це

У ЗМІ тривалий час обговорюють можливе розлучення Дженніфер Лопес та Бена Афлека. Однак у липні зірка натякнула, що, можливо, не все втрачено.

Стосунки Лопес та Афлека – топтема сезону. Чутки про їхнє розлучення з'являються постійно. Ба більше, останнім часом ЗМІ писали про те, що на шлюбі вже поставили крапку. Однак, можливо, ще не все втрачено.

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Як Джей Ло натякнула на примирення з коханим

Днями Джей Ло "підловили" у Нью-Йорку на прогулянці. Для променаду вона обрала світлий костюм та розкішний капелюх. Окрім того, образ Ло доповнила браслетом з літерою B. Шанувальники сприйняли це як дуже хороший знак. Вони сподіваються, що улюблена пара зможе пройти через черговий складний етап у їхніх стосунках та, зрештою, залишитися щасливими разом.



Лопес підловили з браслетом з літерою B / Celebrity News

Варто зауважити, що Джей Ло та Афлек своєю історією кохання спростовують фразу "двічі в одну річку не ввійдеш". Вони відновили свої стосунки через 20 років після розлучення. Вдруге заручилися вони у 2022 році, й того ж року відгуляли розкішне весілля у Лас-Вегасі. Відтоді регулярно з'являються чутки, що у парі – щось негаразд.