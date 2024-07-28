Спортсмен попросив вибачення у своєї дружини за те, що загубив обручку. Він пояснив, що втратив її, коли судно з італійською делегацією пропливало річкою на церемонії відкриття.

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Легкоатлет попросив вибачення у дружини за те, що втопив обручку під час Олімпіади

Мені шкода, моя любов, мені страшенно шкода. Забагато води, надто багато втрачених кілограмів за останні кілька місяців або, можливо, нестримний ентузіазм від того, що ми робили. Можливо, всі три фактори. Але факт залишається фактом: я чув, як вона вислизнула, я бачив, як вона летить…,

– написав Джанмарко Тамбері.

32-річний чемпіон світу розмахував прапором Італії, коли човен з спортсменами плив по річці Сена. Він додав, що його обручка "назавжди залишиться в річці міста кохання".



Італійський стрибун у висоту Джанмарко Тамбері / Фото спортсмена з інстаграму

"Я думаю, що за вчорашнім проступком може бути величезна поетична сторона, і якщо ти хочеш, ми теж кинемо твою (обручку – 24 Канал) в ту річку, щоб вони були разом назавжди. І ми матимемо ще один привід поновити наші обіцянки та знову одружитися", – звернувся спортсмен до своєї коханої.



Італійський легкоатлет загубив обручку на Олімпіаді / Фото Джанмарко Тамбері

Додамо, що його дружина прокоментувала допис, написавши: "Тільки ти міг би перетворити це на щось романтичне".



Джанмарко Тамбері та його дружина / Фото з сторінки спортсмена