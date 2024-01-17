Дуа Ліпа відвідала захід у Санта-Моніці, на якому Тернеру ставили запитання. Вона прийшла туди, щоб підтримати нового бойфренда.

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Дуа Ліпа і Каллум Тернер божеволіють один від одного

Після закінчення події солодка парочка разом вийшла з театру, де все відбувалося, й попрямувала у ресторан R+D Kitchen. Хоч актор і співачка були у компанії друзів, та за столиком вони вмостилися окремо, аби насолоджуватися компанією один одного.

На фотографіях, які зробили папараці, закохані мило про щось розмовляють дорогою.

За словами інсайдерів, Дуа Ліпа та Каллум Тернер божеволіють один від одного. Пара дуже закохана і щаслива.

Зверніть увагу! Каллум Тернер – британський актор та фотомодель. Він виконав роль Тесея Скамандера у фільмі "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда". Актор кілька років перебував у стосунках з колегою по цеху Ванессою Кірбі, але у 2020 році їхні стосунки завершилися.

Попередні бойфренди співачки

Весною 2023 року стало відомо, що Дуа Ліпа зустрічається з французьким режисером Роменом Гаврасом, який старший від неї на 14 років. Їхні стосунки тривали 8 місяців, але співачка вирішила більше часу приділяти своїй кар'єрі і завершила роман.

До того вона 2,5 роки зустрічалася зі співаком Анваром Хадідом. Причиною їхнього розриву також називають насичений графік Дуа Ліпи. Через постійні гастролі пара практично не бачилася.