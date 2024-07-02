Наречена "понизила" дружку після того, як та обрала найдорожчу сукню і відмовилася платити

Напередодні весілля наречена і дружка, з якою вона дружила з 5 класу, посварилися. Річ у тому, що подруга вимагала, аби наречена заплатила за сукню, яку вона собі сама обрала.

Наречена вже оплатила дружкам готель

Цією історією наречена вирішила анонімно поділитися на онлайн-форумі, аби зрозуміти, чи правильно вона вчинила, коли повідомила подрузі, що та більше не буде її головною дружкою.

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Весілля заплановане на вересень. Вона відбудеться за містом, однак молодята оплачуватимуть готель для подружок нареченої. Кілька місяців тому наречена разом з дружками ходили по магазинах у пошуках суконь. Оскільки дівчина живе в іншому місті, то і цього разу оплатила подругам готель.

Щодо суконь, то моя єдина вимога полягала в тому, щоб вони були певного синього кольору і не мали атласу. Ми цілий день приміряли сукні, і кожна знайшла ту, яка їй сподобалося. Моя найкраща подруга вибрала сукню за 350 доларів, тоді як решта дівчат мали сукні від 100 до 150 доларів,

– розповіла наречена.

Наступного дня дівчата проводили час біля басейну і головна дружка почала скаржитися іншим, що наречена не хоче оплачувати її сукню. Дівчата сказали, що наречена зробила мудро, адже кожна дружка може обрати сукню у межах свого бюджету, однак невдоволена дівчина з цим не погодилася.

Через місяць дівчина подзвонила нареченій і попросила оплатити сукню. Однак та відмовилася, адже вважає несправедливим оплачувати вбрання одній дружці, а купити сукні всім подругам вона не може. Розмова завершилася тим, що дружка заявила, що у такому разі не піде на весілля, у чому наречена не стала її відмовляти.

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За якийсь час у конфлікт втрутилася мама дружки. Вона подзвонила нареченій і сказала, що та поводиться "дуже грубо". Мовляв, вона "не знає, як це не мати грошей". Дівчина не погоджується з такою позицією. Про дату весілля було відомо вже 2 роки, то ж вона вважає, що подруга мала достатньо часу, щоб назбирати гроші на сукню.

Наречена вирішила зробити головною дружкою іншу дружку, а найкращу подругу запросила на весілля як звичайну гостю. Вона навіть відправила дівчині нове запрошення, та прийде та на весілля чи ні – невідомо.