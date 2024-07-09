Дружка у сльозах покинула наречену в салоні з сукнями через смс в її телефоні

Примірка весільних суконь завершилася драмою між нареченою й дружкою. Все тому, що подруга випадково побачила повідомлення про себе в телефоні нареченої.

Подруги роками обговорювали дівчину позаочі

Своєю історією 23-річна дружка анонімно поділилася на онлайн-форумі. Вона розповіла, що ще з часів коледжу має двох подруг – Шеллі та Габі.

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Дівчата були близькими, але стосунки Шеллі та Габі були ще ближчими. Коли Шеллі освідчилися, вона попросила подруг бути її дружками на весіллі. Дівчата домовилися поїхати на вихідних у салон з весільними сукнями, щоб допомогти нареченій обрати найкращу. Однак в останню хвилину Габі викликали на роботу, тому обирати сукні з нареченою поїхала лише авторка допису.

Коли Шеллі почала приміряти сукні, то попросила дружку, аби та сфотографувала на її телефон, щоб надіслати фотографії мамі і Габі.

Я вмикала камеру, коли надійшло повідомлення від Габі. Я не хотіла натискати на нього і миттєво збиралася клацнути назад, але побачила одне зі своїх фото в інстаграмі у їхньому приватному чаті. Сьогодні зранку вони висміювали моє обличчя на фото та вибір одягу,

– розповіла дружка.

Вона була приголомшена, але вирішила пошукати своє ім'я у чаті подруг, щоб дізнатися, чи обговорювали вони її раніше. Уже за мить дівчина про це пошкодувала – подруги критикували її десятки разів. Вони обмінювалися фотографіями дівчини і різко висловлювалися про її обличчя, вибір пози, одяг – геть усе. Вони висміювали навіть те, як говорить подруга, як вона їсть, яку зачіску має.



Дівчата постійно таємно хейтили третю подругу / Фото Andrea Piacquadio, Pexels

Моє серце розірвалося. Усе це було таким юнацьким. Хоча ми всі жартуємо, я б ніколи не зробила такого з ними. Вони ніколи навіть не намагалися спровокувати такі типи розмов зі мною сам на сам. Я була в сльозах,

– поділилася дівчина.

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Вибачень не було

Дружка поклала телефон у сумочку нареченої і віддала її працівниці салону зі словами, що мусить бігти. Усю дорогу додому дівчина проплакала.

Шеллі не зрозуміла, куди поділася дружка. Вона ображена зателефонувала дівчині, аби з'ясувати, що сталося. Коли подруга розповіла, що випадково побачила листування з Габі, Шеллі, замість того, щоб попросити пробачення, обурилася, що дівчина порушила її приватність. Наречена накинулася на дружку і сказала, що це взагалі "не її справа". Мовляв, тексти були веселі і вона "любить свою подругу, бо покликала її дружкою на весілля".

Габі стала на сторону нареченої і також засудила подругу за те, що вона прочитала повідомлення. Через таку поведінку подруг дружка почувається розбитою. Однак користувачі мережі зауважили, що вона все зробила правильно. Дехто навіть радить дівчині не йти на весілля.